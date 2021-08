Atalanta, lo studio dei dati. Pasalic e Pessina a disagio in mezzo, i lanci di Musso. Ilicic «riabilitato»? Ecco perché

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

S econda parte, in forma estesa, dell’analisi della partita tra Atalanta e Torino. Cliccando QUI potete leggere la prima parte. Di seguito torneremo sui temi della gara analizzandoli con l”ausilio dei dati fornitici dalla piattaforma professionale Instat. Cominciamo dall’evoluzione tattica delle due squadre nell’arco dei novanta minuti. Ad inizio gara, Atalanta e Torino si sono schierate con lo stesso modulo (3-4-2-1). Modulo che nonostante diversi cambi di posizione (per entrambe le squadre) tra i giocatori in campo, sono stati mantenuti fino al termine della gara.