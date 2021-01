Atalanta, (ri)ecco l’Udinese di Gotti: poca pressione e ripartenze veloci, 5 video per arrivare preparati al recupero

L’ Atalanta recupera gara rinviata per pioggia contro l’Udinese, che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 6 dicembre. L’ampia presentazione sulla squadra di Gotti, realizzata da Corner, la potete leggere QUI , mentre di seguito potete trovare un rapido ripasso su quanto fanno i bianconeri nell’arco dei 90 minuti. Abbiamo utilizzato a questo scopo gli highlights della sfida di campionato tra Udinese e Napoli. Gotti è solito schierare i bianconeri con il 3-5-2 (1121 minuti) come sistema base. Modulo che in fase di non possesso diventa 5-3-2, come potete vedere dall’immagine sotto.