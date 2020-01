Caldara all’Atalanta? Ecco perché è perfetto. Ed ecco perché suscita dubbi

T ra il post Parma, con la relativa abbuffata di gol, ed il prossimo difficile impegno contro l’Inter di Antonio Conte, che attende sabato la squadra di Gasperini, sono le voci di mercato a tenere vivo il dibattito tra i tifosi. Avendo già delineato in un precedente articolo (leggilo QUI ), le dinamiche particolari del mercato di gennaio, è comunque utile ribadire un concetto : la «sessione invernale» o «mercato di riparazione» come era conosciuto una volta, offre raramente occasioni. Chi ha giocatori buoni se non ha esigenze di bilancio, preferisce non privarsene (i possibili obbiettivi di campionato sono ancora lontani). Chi se ne priva, lo fa capitalizzando il massimo possibile (leggi affare Kulusevski). Chi deve operare per forza, è costretto a farlo a cifre elevate, perché tutti conoscono benissimo le esigenze degli altri club. In questo approfondimento ragioneremo del possibile ritorno a Bergamo di Mattia Caldara.