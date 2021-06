L’Atalanta e i dati di Ilicic/2 I nuovi compiti decisi da Gasp e quella sfida con se stesso: ecco com’è cambiato Josip

Cominciamo dai passaggi. La stagione appena conclusa ha visto Josip effettuare il più basso numero di passaggi per novanta minuti da quando veste la maglia nerazzurra. Certo la variazione rispetto alle sue stagioni migliori può sembrare a prima vista «sottile» : 2 passaggi in meno rispetto a alla stagione 19/20; e 4 in meno rispetto alla stagione 18/19. A questa statistica va però abbinata quella della riga sotto. Ad un minor numero di passaggi complessivi effettuati, Ilicic ha generato un numero maggiore o equivalente di palle perse rispetto alle stagioni precedenti (circa 9 di media a partita), con l’indice di precisione calato al 76%.