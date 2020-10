L’Atalanta, le prime 3 giornate, le classifiche dei giocatori. In 10 grafiche i migliori di ogni «compito» in campo

L a sosta per le nazionali è sempre contraddistinta da un bilancio di quanto successo nelle giornate di campionato precedenti. In particolare la prima, per capire chi ha fatto meglio e chi peggio, quali sono le conferme e le sorprese. In settimana abbiamo fatto un riepilogo delle squadre: chi ha fatto meglio, chi peggio (leggilo QUI ). Oggi tocca ai singoli giocatori, per scoprire chi sono i top player delle prime tre giornate. Come sempre abbiamo scelto numeri per tutte le fasi: difensiva, d’impostazione, offensiva. E un piccolo capitolo a parte dedicato ai portieri. Tralasciando gol e assist totali, che vedremo alla fine, per tutte le altre statistiche sono stati selezionati solo i giocatori che sono scesi in campo in almeno due partite sulle tre giornate di Serie A già disputate.