Report sugli Europei/2 Tutte le statistiche su squadre e singoli. Il migliore? Maguire. Pessina nella top 10 di ruolo

S econda ed ultima parte di analisi dell’Europeo appena concluso utilizzando i dati fornitici da Instat. Se nella prima parte di questa analisi avevamo trattato delle novità e delle tendenze tattiche emerse (leggila QUI ), in questa seconda parte lasceremo grande spazio ai numeri ed alle tabelle. Instat ha fornito un report statistico composto da ben 38 pagine, ricche di dati e suddivise in due sessioni principali. La prima riferita al confronto dei dati di squadra su varie statistiche. La seconda sui dati dei singoli giocatori. Noi di Corner abbiamo cercato di estrarre “il meglio” da questo completissimo report, sviluppando ben 22 grafiche. Seguendo la scaletta offertaci da Instat, le prime 17 riguarderanno il confronto tra squadre sulle statistiche più significative, mentre le ultime 5 saranno dedicate ai migliori giocatori per ruolo, utilizzando l’Instat Index. Per ognuna di queste grafiche abbiamo messo una breve spiegazione, lasciando a voi il piacere di fare confronti e giudicare voi stessi i numeri proposti.