Dubbi e domande sul decreto Ristori, che sostiene le aziende colpite dal secondo lockdown, hanno trovato risposta durante il nostro webinar. Scarica le slide e guarda la registrazione con i consigli degli esperti.

Enrico Viganò e Federico Cerati di Europartner Milano - società specializzata nell’assistere le aziende per l’accesso a strumenti di finanza agevolata come bandi nazionali e Ue - hanno presentato in diretta Facebook le varie iniziative varate dal Governo per indennizzare le imprese colpite da chiusure o da cali consistenti di fatturato per via del nuovo stop che hanno coinvolto la nostra regione.



Gli esperti - che restano a disposizione dei nostri lettori che avessero bisogno di aiuto e consulenza - hanno anche risposto alle tante domande dei titolari di aziende grandi e piccole sugli indennizzi previsti dal decreto.

Qui a lato è possibile scaricare le slide presentate dagli esperti (oppure clicca QUI ).