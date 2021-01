Basta paure: facciamo crescere le nostre aziende con i fondi Ue

Per finanziare le nostre aziende e sbarcare sui mercati esteri, passaggio sempre più strategico per poter sopravvivere alla concorrenza mondiale, non ci sono solo i canali finanziari e bancari tradizionali. Canali che, dopo l’autofinanziamento, per le aziende bergamasche sono ancora le fonti principali di liquidità e per gli investimenti produttivi, come illustrano le tabelle che pubblichiamo qui sotto. La finanza agevolata invece rappresenta solo il 4% delle fonti.

Non dobbiamo però aver paura delle difficoltà e della burocrazia che dovremo affrontare per approfittare della finanza agevolata perché - come spiegano gli esperti di Europartner Milano, specializzati proprio in questo tipo di assistenza alle aziende - il risultato che potremmo ottenere può andare ben al di là di quanto possiamo immaginare, molto spesso con aiuti anche a fondo perduto di svariati milioni di euro.