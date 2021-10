Finanziamenti regionali per le nostre aziende: il video e le slide del webinar

Un altro interessante webinar sui finanziamenti, anche a fondo perduto, messi a disposizione delle nostre aziende dalla Regione Lombardia ha catalizzato l’attenzione di tanti imprenditori bergamaschi. Rivedilo qui e scarica le slide.

I temi trattati sono stati l’innovazione tecnologica, la creazione di nuove imprese, gli investimenti per gli acquisti tecnologici, i brevetti, marchi e disegni.

L’appuntamento è stato condotto in collaborazione con gli esperti di Europartner, società specializzata nell’assistere le imprese per l’accesso a strumenti di finanza agevolata,che al termine dell’esposizione hanno risposto alle domande e per aiutare le aziende a imboccare la via più semplice per ottenere i fondi.