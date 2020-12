Horizon Europe (Orizzonte Europa) metterà a disposizione dall’anno prossimo al 2027 complessivamente circa 81 miliardi di finanziamenti per agevolare imprese innovative e organismi di ricerca più altri 13 miliardi per finanziare progetti ad hoc delle imprese contro il Covid.

Il nuovo programma quadro dell’Unione europea, che è stato varato proseguendo quanto di buono fatto dal precedente Orizzonte 2020 lanciato nel 2014, è stato oggetto del nostro webinar del 15 dicembre con gli esperti che lo hanno illustrato nel dettaglio.

Edoardo Lucini, responsabile progetti Ue di Europartner Milano (società specializzata nell’assistere le aziende per l’accesso a strumenti di finanza agevolata come bandi nazionali e Ue), ha presentato in diretta Zoom il programma europeo che, anche se (leggermente) ridimensionato rispetto ai cento miliardi proposti dalla Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen,è sicuramente in grado di attrarre i migliori scienziati e le aziende più innovative, rafforzando le basi scientifiche/tecnologiche dell’Ue e lo spazio europeo della ricerca (Ser), migliorando la capacità innovativa, la competitività e l’occupazione in Europa.