R&S, innovazione, design: gli incentivi fiscali finanziano le aziende. Guarda il webinar

Ci sono ancora quasi tre mesi di tempo per sfruttare le agevolazioni offerte alle aziende dalla Legge di bilancio: il piano degli incentivi fiscali per l’Impresa 4.0 è stato infatti riscritto, con lo stop alle misure del super e iper ammortamento e la riformulazione del credito di imposta per la ricerca e sviluppo.

«Un’azienda manifatturiera che per esempio vuole studiare e mettere sul mercato un prodotto innovativo - ha spiegato Federico Cerati, gestore progetti di Europartner, nel corso del webinar organizzato da Skille - ha la possibilità di compensare tutti i costi sostenuti nel 2020 grazie a progetti che possono essere finanziati secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio: otterrà un credito d’imposta utilizzabile in tre quote annuali già dal gennaio 2021 . Il credito potrà essere scalato dal modello F24 e quindi andare ad abbattere i versamenti di Iva, Irpef dei dipendenti, Inps etc».

Insomma in questo modo i soldi ritornano subito in azienda, in misura diversa secondo le aliquote previste voce per voce