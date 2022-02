Sfruttiamo i bandi Inail, negozi storici , farmacie, tour operator: qui il video e le slide

Soprattutto quest’anno, con il fiume in piena di fondi a disposizione e in arrivo grazie ai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e non solo, è importante per le aziende farsi trovare pronte a cogliere l’occasione di ottenere finanziamenti agevolati o a fondo perduto, che offriranno loro una grande opportunità per crescere e guardare al futuro.