Green e smart, la filiera dell’auto costretta a ripensare sempre il modello di business

La componente digitale e tecnologica, dunque, sarà sempre più importante per differenziarsi dai competitor e conquistare nuove quote di mercato. C’è un dato in più che emerge dallo studio: sei italiani su dieci sarebbero disposti a pagare un sovrapprezzo per usufruire di servizi di infotainment, ma anche per avere sistemi digitali per prenotare e pagare un parcheggio (56%), ottenere aggiornamenti software (54%) o beneficiare di offerte promozionali per servizi e prodotti connessi all’itinerario percorso (44%). «Un sovrapprezzo che - precisa Barbieri - si aggirerebbe su un valore massimo di 400 euro».

Innovazioni e progresso tecnologico consentono chiaramente di ottimizzare le performance delle auto, sfruttando sempre più i sensori avanzati di sicurezza e assistenza alla guida. Oppure sistemi per il monitoraggio dei consumi in tempo reale e per interventi di manutenzione predittiva. In particolare, gli optional connessi alla sicurezza rappresentano la categoria più apprezzata dai consumatori: quasi nove italiani su dieci infatti sarebbero disposti a pagare un premium price in cambio di tecnologie di sicurezza più avanzate.