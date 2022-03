L’ intelligenza artificiale fa crescere la maturità digitale delle imprese

Dall’altra, il monito di ieri mattina: “siamo in ritardo, ma non in ritardissimo” del ministro della Transizione digitale, Vittorio Colao, davanti alle commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera. Il dato di partenza fa riferimento alla spesa complessiva per i sistemi di Intelligenza artificiale, nel 2021 ha raggiunto gli 85 miliardi di dollari, mentre la previsioni (dati International data corporation) stimano che nel 2025 questa spesa supererà i 200 miliardi di dollari. L’Italia, quindi, secondo Colao: “La stima per il mercato italiano dell’IA è di appena 380 milioni di euro, un dato di partenza sul quale dobbiamo riflettere. In questo contesto positivo – ha chiarito – Europa e Italia devono mantenere il passo con uno sviluppo molto rapido”, sempre però ricordando che “le tecnologie sono un mezzo e non un fine”, e la scelta “non deve essere se avviare questo grande motore, ma il come, il quando e soprattutto quanta forza dare per accelerare la trasformazione che l’intelligenza artificiale permette”. Concludendo che “dobbiamo essere onesti. Rischiamo di essere in ritardo, sia in Europa che in Italia, ma non siamo drammaticamente in ritardo“.