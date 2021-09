Alle imprese incentivi per 13 milioni: un nuovo webinar per scoprire come ottenerli

Tornano gli esperti di finanza agevolata

Un nuovo webinar di Skille, gratuito previa iscrizione, è in programma per giovedì 30 settembre alle 11,45 per affiancare le aziende bergamasche che vogliono provare a cogliere l’opportunità di ricevere i contributi a fondo perduto messi a disposizione proprio dalla Regione Lombardia e non solo.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Europartner Milano, società specializzata nell’assistere le imprese per l’accesso a strumenti di finanza agevolata, che metterà a disposizione i suoi esperti: nel corso del webinar verranno raccolte anche le domande e i dubbi dei partecipanti, ai quali sarà risposto in diretta nel corso dell’appuntamento.

I temi trattati in questa nuova puntata saranno quelli dell’innovazione tecnologica, della creazione di nuove imprese, degli investimenti per gli acquisti tecnologici e dei brevetti (quest’ultimo bando fa capo al ministero per lo Sviluppo Economico). I potenziali beneficiari sono quelli illustrati nel paragrafo precedente.

Per partecipare basterà compilare il form qui sotto: riceverete così tutti i dettagli e le istruzioni per il collegamento. Agli iscritti verranno inviati come sempre i link per scaricare i materiali utili per approfondire i temi discussi nel corso del webinar.