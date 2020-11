Decreto Ristoro, chi sì e chi no? Iscriviti allo webinar e dialoga con gli esperti

Chi ha diritto e chi no? Quali procedure si devono seguire? Sono tantissime le domande e i dubbi sui fondi messi a disposizione delle imprese dal decreto ristoro: per questo la redazione Skille del nostro giornale ha organizzato uno webinar in diretta Facebook mercoledì 11 novembre alle 19 durante il quale gli esperti faranno chiarezza e risponderanno in diretta ai quesiti dei nostri lettori.

I fondi sono quelli messi a disposizione dal Decreto Ristoro del 27 ottobre per compensare le perdite subìte a causa di questo nuovo lockdown che ha colpito tutta la Lombardia, e non solo.

In collaborazione con gli esperti di Europartner Milano - società specializzata nell’assistere le aziende per l’accesso a strumenti di finanza agevolata come bandi nazionali ed europei - si farà chiarezza su quali sono i codici Ateco di chi ha diritto a un sostegno stanziato dal Governo, su quali sono le procedure da seguire, sia per chi aveva presentato domanda fra maggio e luglio sia per chi non aveva usufruito del Decreto Rilancio.

Chi non ha diritto ora ad un sostegno cosa può fare? Ci sono ancora strumenti in grado di aiutare le aziende anche piccole a sopravvivere e verranno illustrati nel corso dello webinar. Si parlerà del bonus affitti, degli 800 euro destinati al mondo dello sport, dei 1.000 per quello dello spettacolo.

Si farà chiarezza su come si può muovere per esempio chi ha aperto una attività nel 2019, e quindi non ha possibilità di dimostrare che quest’anno ha perso rispetto all’anno scorso. Ci sono per esempio ancora fondi della Regione per il Safe Working, per aiutare chi ha fatto spese per mettere in sicurezza la sua attività, fondi che coprono il 70 per cento delle spese.

Poi ci sono le misure nuove che potrebbero essere annunciate in questi giorni, e che potrebbero correggere o integrare quelle già approvate.

Per partecipare allo webinar iscriviti tramite la form qui di seguito; ti aggiorneremo sulla modalità di collegamento: