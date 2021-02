Far crescere l’export: fondi Ue, grande occasione. Un esempio da seguire

L’importanza di prendere confidenza

«In modo analogo - prosegue Ravagnan - è importante che le imprese, soprattutto le più piccole, prendano confidenza con i bandi, iniziando con quelli delle istituzioni locali (come quelli della Camera di Commercio) per poi, via via, partecipare a quelli regionali e nazionali. L’esperienza maturata nel tempo consente poi di affrontare con maggiori possibilità i bandi europei, soprattutto se supportati da professionisti specializzati in tale difficile materia».

L’ultimo, ma non meno importante, consiglio di Ravagnan è di iniziare facendo parte di piccole cordate, e con progetti che, anche se non dovessero superare l’esame dei bandi, non cambiano di certo le sorti dell’impresa. «Ma sono tutte esperienze che servono per avere un riscontro sul proprio operato - sottolinea -, per capire dove l’azienda si colloca nel mercato, dove è necessario apportare dei cambiamenti per migliorare e diventare più competitivi, per capire le tempistiche e le modalità delle procedure. Tutto ciò consente nel tempo anche un cambio culturale dell’azienda, che lo proietta con più forza verso i mercati internazionali».

Proprio ai bandi europei, in particolare il nuovo Horizon, sarà dedicato un nuovo webinar di Skille con la collaborazione degli esperti di Europartner Milano al quale potranno partecipare tutti gli imprenditori interessati. Nei prossimi giorni pubblicheremo tutti i dettagli e le modalità per l’iscrizione, gratuita per i nostri lettori.