Finanziamenti Ue, esperti a disposizione online per aiutare le nostre aziende

«Attualmente - prosegue Ersilio Lodetti - siamo coinvolti in due progetti europei: MouldTex (soluzione al problema dell’attrito nelle guarnizioni dinamiche, montate su organi di movimento e attuatori) e Co-Versatile (prototipo di mascherina con innovative caratteristiche essenziali risolvibili anche mediante le texture superficiali), quest’ultimo con l’obiettivo di ottenere un processo lineare, adatto alla maggior parte dei macchinari per permettere la creazione di micro-filiere territoriali che possano convertire la produzione in 48 ore in caso di emergenze».

Entrambi i bandi hanno ottenuto in totale fondi per oltre cinque milioni ciascuno, suddivisi poi tra i vari partner di progetto. È importante sottolineare che i finanziamenti vengono calcolati in base alle previsioni di spesa dei partner e che ciò che viene concesso è interamente investito nel progetto in termini di macchinari, strumentazione, fornitori, personale e spese di promozione dei risultati.