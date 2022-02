Fit for 55 , prosegue il conto alla rovescia per limitare le emissioni del 55%

Non ha poteri legislativi ma detta la strategia e le priorità dell’Unione. Collocato nello stesso edificio e servito dallo stesso staff, ha potere legislativo invece il Consiglio dell’Unione Europea (Council of the European Union) presieduto da gennaio di quest’anno per sei mesi dalla Francia. È qui che siincontrano i ministri competenti, ognuno per la sua specifica delega, per adottare leggi e coordinare le politiche continentali. Per il funzionamento dei due organi puoi leggere e approfondire qui .