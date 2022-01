«Grazie ai bandi per il digitale il mercato ora è il mondo ». Scopri come fare nel nostro webinar

I fondi in arrivo, grazie al Pnrr e non solo, sono davvero tantissimi. Nel webinar del 2 febbraio, alle 11,45 ci soffermeremo su quelli per le imprese al femminile, sul superbonus 80% per gli alberghi e il settore del turismo, sui bandi per agenzie di viaggio e tour operator, sui contributi a fondo perduto per salute e sicurezza sul lavoro, sui fondi per attività e negozi storici e su quelli alle piccole farmacie rurali.