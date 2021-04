«Grazie al network di Imprese Vincenti il nostro business crescerà ancora»

Per la terza edizione ampliata la partnership

Banca Intesa per la terza edizione di Imprese Vincenti ha ampliato la partnership: l’obiettivo, spiega l’istituto di credito, è quello « di creare un eco-sistema di attori che sostengono le imprese nel loro percorso di crescita. Insieme ai partner storici - Bain&Company, ELITE e Gambero Rosso, che metteranno a disposizione le loro competenze di advisory e la loro esperienza per identificare linee guida per lo sviluppo delle pmi – si confermano Cerved, partner tecnico che collaborerà nell’analisi dei dati per la selezione delle Imprese Vincenti, e Microsoft Italia, che accompagnerà le pmi con formazione e servizi di supporto tecnologico per accelerare i percorsi di trasformazione digitale. Nuovi partner sono Nativa, una delle aziende fondatrici del movimento B Corp in Europa e prima B Corp italiana, che accompagnerà le aziende nella valutazione del proprio impatto sociale e ambientale e nell’esprimere una duplice finalità nei propri modelli di business, e Circularity, specializzata nello sviluppo di modelli di sostenibilità e di economia circolare, che affianca Intesa Sanpaolo nel supportare le pmi a sviluppare modelli di business con finalità ESG».

E per il 2021 arriva anche Coldiretti: sarà tra i nuovi partner di Imprese Vincenti per portare «la propria esperienza per sviluppare percorsi di competitività e sostenibilità delle aziende operanti nell’agribusiness. Confermati anche i contributi di Intesa Sanpaolo Forvalue, Intesa Sanpaolo Formazione e Intesa Sanpaolo Innovation Center che - grazie a pacchetti formativi per lo sviluppo di competenze su internazionalizzazione, circular economy, reti commerciali e cost management - accompagneranno i programmi di sviluppo di Imprese Vincenti offrendo quelle competenze specialistiche che fanno di Intesa Sanpaolo un punto di riferimento non solo finanziario».