Horizon Europe: partecipa al webinar sui 94 miliardi Ue per l’innovazione

Vecchio continente: progetto strategico

Un nuovo progetto strategico e ambizioso per proiettare il Vecchio Continente nel futuro grazie a ingenti investimenti ma anche con norme le più semplici e mirate possibili.

Vanno in tale direzione, ad esempio, un ulteriore allineamento al regolamento finanziario europeo, un maggior ricorso a forme semplificate di sovvenzioni e una maggiore accettazione delle consuete pratiche di contabilità analitica. Di fatto tutto l’iter dovrebbe essere per le nostre imprese molto meno farraginoso, togliendo di mezzo quanta più burocrazia possibile, potenziando la gestione completamente elettronica e senza supporto cartaceo delle sovvenzioni.

Tra i cambiamenti più importanti introdotti da Orizzonte Europa ci sono il concetto di “Missione” (citiamo: cambiamenti climatici; ricerca sul cancro; salute dei mari, del suolo e del cibo; città climaticamente neutre e intelligenti) e il rinnovamento dei bandi promossi dal Consiglio europeo per l’innovazione: Pathfinder, che sostiene progetti di ricerca collaborativa focalizzati su tecnologie emergenti, e Accelerator, con finanziamenti alle piccole medie imprese e start up a vocazione fortemente innovativa, per accelerare i processi di crescita sui mercati europei e globali.

In particolare modo i bandi del Consiglio europeo per l’innovazione sono tra i più interessanti per le nostre imprese, chiamate dalle leggi del mercato a cercare nuovi sbocchi sui mercati internazionali: e l’innovazione in questo campo fa ancora di più la differenza.