Il costo dell’energia rimarrà alto : come fare per uscirne

L’energia va considerata alla sorta di una materia prima, ma, per un paese dipendente energeticamente dal gas come il nostro, tra le materie prime è la più esposta ai venti internazionali, che la globalizzazione fa soffiare dentro gli interstizi del nostro sistema produttivo. La produzione di elettricità in Italia è tuttora in prevalenza derivante da fonte fossile e per il 50 per cento realizzata con centrali a gas, che si alimentano quasi esclusivamente da metanodotti che arrivano dall’Est e dall’Africa, ovvero da Paesi di forte instabilità, come l’attualità ci insegna. Il costo della materia prima dipende dai contratti stipulati (di medio-lungo periodo o spot) e gli aspetti geopolitici contano moltissimo in sede di pianificazione e di contrattazione. La potenza che viene creata è distribuita da reti che valicano i confini nazionali e si interconnettono con quelle del resto d’Europa formando un unico sistema energetico continentale . Il tutto viene poi valorizzato dalle borse finanziarie che speculano sulle fluttuazioni della domanda e dell’offerta di energia, che avvengono con ritmo orario.