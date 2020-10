Il credito d’imposta finanzia la tua azienda. Partecipa al webinar mercoledì alle 17,30

Credito d’imposta fino al 40 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

Partecipa mercoledì alle 17,30 al webinar e scopri come finanziare la tua azienda grazie al piano di incentivi fiscali per l’Impresa 4.0.

Gli incentivi disponibili per l’acquisto di macchinari 4.0 ma anche per la ricerca e lo sviluppo di prodotti innovativi sono molto interessanti: per le aziende c’è la possibilità di un credito d’imposta dal 20 al 40 per cento degli investimenti fatti.

Scopriremo tutto nel dettaglio il 7 ottobre partecipando al webinar di Skille realizzato in collaborazione con gli esperti di Europartner. Si tratta del primo appuntamento dopo la pausa estiva, dedicato proprio al piano degli incentivi fiscali per l’impresa 4.0 per i quali l’iperammortamento è stato sostituito da un credito d’imposta variabile dal 20 al 40 per cento per investimenti in beni materiali 4.0, con un tetto massimo di 10 milioni di euro.

L’approfondimento online del 7 ottobre sarà offerto a tutti gli iscritti alla community di Skille. La nostra redazione dialogherà attraverso la piattaforma Zoom con gli esperti di Europartner in diretta alle 17,30.

La puntata sarà divisa in due momenti:

- una sull’acquisto di macchinari innovativi

- l’altra sulle spese per ricerca e sviluppo, incluse le spese per il personale dipendente.

Sarà possibile porre domande e richieste di chiarimento sulle caratteristiche, requisiti e le modalità per presentare le domande di finanziamento.

Per partecipare al webinar del 7 ottobre potete compilare il seguente form e riceverai tutte le istruzioni per prepararti al collegamento: