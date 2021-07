Non solo case: anche in azienda il fotovoltaico porta risparmi

Per le aziende un investimento con rapido ritorno

Tutte le aziende consumano energia elettrica e l’investimento in pannelli fotovoltaici - come ha spiega Andrea Chinellato, amministratore delegato di Sorgenia Green Solutions di Grassobbio che ha ospitato una parte della trasmissione di Bergamo Tv - ha un ritorno economico in pochi anni, oltre che una grande valenza ambientale. Sorgenia Green Solutions è la società dell’omonimo gruppo specializzata in energia 100% rinnovabile e in soluzioni per l’efficienza energetica ad alto contenuto tecnologico.