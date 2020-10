Se state pensando di cambiare auto e di passare a una vettura col motore elettrico ecco cosa dovreste sapere sulle colonnine di ricarica, sui tempi e i modi per fare il pieno di corrente.

Fare il pieno a un’auto a benzina o a gasolio è semplice, soprattutto ci siamo abituati. Per una vettura con motore elettrico o ibrida plug-in questa abitudine non c’è ancora, anche se sempre più persone stanno pensando di fare un salto in questa direzione più ecologica dello spostarsi.

Le colonnine di ricarica per le auto elettriche forniscono energia in modo più o meno veloce. Ci sono due metodi: quello standard che fornisce una ricarica normale fino a 22 kilowatt; quello cosiddetto fast charge a corrente continua che parte da 50 kilowatt e può arrivare anche a 350.

Quanto tempo serve, come si paga? Ecco cosa ci hanno raccontato Andrea Migliorini (responsabile mobilità elettrica Green Energy di Treviolo) e Federico Casettari (tecnico commerciale Ressolar di Bergamo).