Caro energia e imprese , l’Europa anticipa la fine delle forniture di gas dalla Russia

Il piano, entrando nel dettaglio delle misure, delinea gli interventi da prendere per rispondere come priorità all’aumento dei prezzi dell’energia e, in seconda battuta, a ricostituire le scorte di gas per il prossimo inverno. Passaggio centrale del piano REPowerEU è arrivare a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, accelerare la diffusione di gas rinnovabili e sostituire il gas nel riscaldamento e nella produzione di energia, rendendo così possibile ridurre di due terzi la domanda dell’Europa di gas russo entro dicembre 2022. Kadri Simson, commissaria europea per l’Energia, ha spiegato che “per le restanti settimane di quest’inverno l’Europa dispone di quantità di gas sufficienti, ma dobbiamo ricostituire urgentemente le riserve per il prossimo anno. La Commissione, guidata dalla presidente Ursula von der Leyn proporrà pertanto che entro il 1º ottobre gli impianti di stoccaggio di gas nell’Ue siano riempiti almeno al 90%». È stata inoltre delineata “la regolamentazione dei prezzi, gli aiuti di Stato e le misure fiscali – ha precisato ancora Simson - per proteggere le famiglie e le imprese europee dall’impatto dei prezzi eccezionalmente elevati».