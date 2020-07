Finanziamenti per l’e-commerce delle Pmi, un webinar di Skille

«In tutti i casi – afferma Federica Perletti, consulente e docente in Digital business development e Marketing management per l’impresa internazionale nell’era dei new media e del digital marketing all’Università di Bergamo – un percorso di digital marketing non può prescindere da una visione nel lungo periodo, pena il fallimento della strategia e soprattutto degli investimenti». Fondamentale è partire dai dati e da uno studio di fattibilità del progetto affinché un’idea trovi conforto nella concretezza: «Un’analisi di fattibilità è tutt’altro che uno strumento teorico, come spesso si tende a credere – sottolinea l’esperta proprio di strategia digitale per l’e-commerce – permette di avviare il progetto vero e proprio, solo se ha le caratteristiche per assicurare un effettivo sviluppo del business dell’azienda. Il digital export non può essere concepito come una velleità dell’impresa che vuole essere online, ma deve essere ideato e applicato per avere successo nel tempo, anche per avere un ritorno dell’investimento iniziale».