Competenze e formazione sulla sostenibilità vanno insegnate . Più cultura a scuola e nelle imprese

Il rapporto dà una definizione del lavoro di apprendimento per la sostenibilità ambientale ritenuto la base per creare consenso e colmare il divario tra esperti e la fascia più comunque delle persone, dei cittadini. Per questo il progetto GreenComp comprende quattro aree di competenza interconnesse: “Incarnare i valori della sostenibilità”, “Abbracciare la complessità nella sostenibilità”, “Immaginare futuri sostenibili” e “Agire per la sostenibilità”. Uno schema di apprendimento che promuove la sostenibilità come competenza di tutti. E risponde così alla crescente esigenza affinché le persone migliorino e sviluppino conoscenze, abilità e attitudini a vivere, lavorare e agire in modo sostenibile. Per esempio, avendo in mente i 17 goals dell’Onu (gli Sdg), obiettivi globali per raggiungere la sostenibilità affrontando le sfide legate a uno nuovo e diverso sviluppo economico. Ed ecco allora la definizione (condivisa) da cui la Commissione Ue, fa discendere il lavoro di promozione: “Sostenibilità significa dare priorità ai bisogni di tutte le forme di vita del pianeta assicurandolo che l’attività umana non superi i confini del pianeta. I confini planetari descrivono come le attività umane, basato sull’uso di combustibili fossili, causa o accelera cambiamenti dannosi per il pianeta.

Gli scienziati hanno identificato nove processi del sistema terrestre che devono essere monitorati e non compromessi. Eccoli in questa figura: