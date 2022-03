La sostenibilità richiede competenze e formazione : ecco la sfida delle piccole imprese

Ma se il quadro di consapevolezza iniziale ha questo perimetro, dentro emerge un dato altrettanto chiaro. I lavori della prima rilevazione sperimentale delle iniziative formative promosse dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua proprio in tema di Responsabilità sociale d’impresa, ha evidenziato un dato importante con cui le imprese sono state chiamate a fare i conti: l’adozione del sistema Sga di misurazione e monitoraggio richiede profili professionali e risorse umane «adeguatamente formate e oggetto di aggiornamento costante che possano definire, realizzare e monitorare una pianificazione a lungo termine ».

È la condizione indispensabile per consentire di tenere conto delle aspettative dei diversi portatori di interesse interni ed esterni all’impresa e che siano in grado di gestire procedure di gestione e rendicontazione specifiche. Senza percorsi di formazione adeguati, costanti e aggiornati tutto questo percorso è impossibile da realizzare . L’indagine a cui hanno partecipato 13 organismi sui 19 operativi (Fon.Ar.Com, Fon.Coop., Fondo Artigianato Formazione, Fond.E.R., Fondimpresa, Fondir, Fondirigenti, Fondo Dirigenti Pmi, Fondo Lavoro, Fondoprofessioni, Fondo Servizi Pubblici Industriali, For.Agri, Forte, rappresentando circa il 73% del totale delle imprese aderenti ai 19 Fondi) per la prima volta ha messo in evidenza la consapevolezza di come sempre più la responsabilità sociale d’impresa, oltre che avvertita come un tema essenziale nei modelli di governance della Csr, abbia alla sua base una «formazione di risorse umane dedicate e specializzate – si legge nell’indagine -, che rappresentano l’asset strategico indispensabile per lo sviluppo di una responsabilità sociale orientata alla sostenibilità».