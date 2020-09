Il futuro? Elettrico, ma connesso e condiviso. In Italia già più auto che patenti

Quali, in Europa e nel mondo, ma anche in Italia, gli esempi di buon auspicio? «In Italia la capitale della sharing mobility è Milano, anche perché c’è un trasporto pubblico efficiente con la metropolitana, e può avere un effetto di trascinamento per Bergamo e Brescia. In Europa ci sono sconvolgimenti in atto. L’accelerazione si vede a Parigi, Madrid, Berlino, Londra. Se guardiamo all’esempio delle città del mondo che stanno compiendo la transizione, valorizzano il mezzo pubblico e ridisegnano lo spazio pubblico. Gli incentivi diretti alla mobilità sostenibile, all’auto elettrica non bastano. Servono incentivi indiretti, riorganizzando lo spazio pubblico, se non altro riparando le buche dell’asfalto, così che diventi più opportuno muoversi in sicurezza in bicicletta, a piedi, in monopattino. A Parigi, per prendere l’ultimo esempio clamoroso, lo spazio pubblico è trasformato per renderlo fruibile non solo a chi viaggia, ma anche a chi deve andare a fare la spesa al mercato sulla pubblica via o accompagnare il figlio a scuola a piedi o in bicicletta. Parigi ha creato una spiaggia per i propri cittadini levando i boulevard lungo la Senna. La mobilità non è rallentata da quando si è tolto spazio alle auto. Si è riorganizzata in un altro modo, perché in città la velocità media in auto non è superiore ai 20-30 all’ora. Fino a due-tre chilometri di distanza deve convenire andare a piedi e in bicicletta, fino a cinque in bicicletta, così che, per esempio, si può attraversare tutta una città come Bergamo».