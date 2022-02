Il piano della Lombardia per l’autonomia energetica

Il sistema delle comunità energetiche rinnovabili sarà finanziato con un investimento di 22 milioni di euro in tre anni, così suddivisi: 400 milioni nel 2022 per il funzionamento della struttura e 1 milione e mezzo per la realizzazione del sistema di monitoraggio;10 milioni nel 2023 e 10 milioni nel 2024 per le misure di sostegno della Comunità energetica regionale lombarda. A queste risorse potranno aggiungersi quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr, che prevede, a sostegno delle comunità energetiche, un finanziamento nazionale di 2,2 miliardi di euro per i Comuni con meno di 5 mila abitanti; quelle del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr) a disposizione della Regione per il sostegno alla diffusione delle Cer, che ammontano a 55,5 milioni di euro.