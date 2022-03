L’Ipcc ribadisce che l’incremento delle temperature atmosferiche di 1,5°C segna il punto di non ritorno, particolarmente per la sicurezza idrica e per l’agricoltura, che diventerà impossibile in molte regioni della Terra con 2°C di aumento, anche in Europa e nel Mediterraneo. La regione mediterranea si è riscaldata e continuerà a riscaldarsi maggiormente della media globale, particolarmente in estate. Questo vale sia per l’ambiente terrestre che per quello marino, sia per le temperature medie che per le ondate di calore. E il Mediterraneo diventerà più arido per l’effetto combinato della diminuzione della precipitazione e dell’aumento dell’evapotraspirazione. Allo stesso tempo in alcune aree le alluvioni improvvise aumenteranno. Il livello del mare aumenterà in modo irreversibile e progressivo su scala plurisecolare. I modelli climatici, criticati dagli scettici per essere troppo negativi, si sono dimostrati, in realtà, ben al di sotto della realtà, che prevede, con 1,8°C in più, circa la metà della popolazione umana esposta a condizioni potenzialmente letali di calore e umidità.