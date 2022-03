La guerra non cambia l’agenda della transizione ecologica. Anzi, la rende più urgente

L’Italia può riuscire così a rispondere al taglio delle forniture russe entro il prossimo inverno senza far ricorso a nuove infrastrutture per il gas, a una nuova produzione nazionale di gas oppure, addirittura, alla riaccensione delle centrali a carbone. Nuove infrastrutture per il gas possono creare ulteriore dipendenza, e conseguenti rischi, da altri Paesi. L’incremento di gas italiano ammonta, secondo il piano del governo, a circa 2 miliardi di metri cubi all’anno, corrispondenti solo al 6 per cento delle importazioni di gas russo. I costi di estrazione, inoltre, sono molto elevati, così che richiedono un ingente intervento fiscale a carico di tutti per calmierare i prezzi. Il gas nazionale «meno caro» non esiste. Il ritorno alle fonti fossili, inoltre, è in netta contraddizione con gli impegni internazionali di taglio per le emissioni per mitigare la crisi climatica, presi dell’Italia al G20 e alla Cop26 nel 2021.