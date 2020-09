L’auto elettrica in corsia di sorpasso. Dal 2024 costerà come le altre. E l’autonomia sale

Gli automobilisti italiani sono pronti per il passaggio all’elettrico? Un sondaggio realizzato da Infomark a luglio e a novembre del 2019 rivela come esista non solo un evidente bisogno di incentivi sostanziali, ma anche di maggiore preparazione. Gli italiani hanno paura che sia un «salto nel buio». «Noi abbiamo creato una “academy” per la formazione dei concessionari, il primo contatto di un cliente interessato all’acquisto di un’auto, perché possano offrire le spiegazioni corrette. Incentivi importanti sono anche quelli indiretti, come l’esenzione dal pagamento dei parcheggi su strada e l’accesso alle zone a traffico limitato. La paura esiste, tant’è vero che la nostra campagna informativa è basata sui miti da sfatare. È vero: un’auto elettrica non ha un’autonomia di mille chilometri, ma mediamente nessuno ne percorre più di 50 al giorno. Per l’uso quotidiano non servono ricariche di ore, ma di qualche minuto. L’evoluzione della tecnologia sta aiutando, perché le performance delle vetture migliorano di continuo. Chi passa all’auto elettrica non torna più indietro. Il piacere di guida è paragonabile a quello di un’auto sportiva da 250 mila euro. Anche l’elettrica più economica ha accelerazioni incomparabili».