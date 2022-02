Employer banding , ecco come costruire una strategia per attirare i giovani talenti

talk In che modo le employer branding può rappresentare una leva di successo per l’impresa? L’employer branding è ormai un prerequisito per ogni strategia di recruiting. La stragrande maggioranza dei candidati effettua ricerche sulla reputazione dell’azienda online.

Difficilmente qualcuno vorrebbe andare in una azienda con una cattiva reputazione. L’elemento fondamentale sia per le piccole che per le grandi imprese è quello di garantire coerenza tra la strategia di comunicazione e l’effettiva pratica in azienda. Vanno quindi distinte le aziende che fanno solo marketing rispetto a quelle che fanno davvero quello che promuovono. Quali sono i canali e i contenuti da promuovere per attrarre i giovani? I social media sono un importante punto di aggancio con giovani e talenti. Sono diventati uno strumento importante anche per le Pmi perché permettono di avere uno spazio di visibilità gratuito.

Possiamo dire che hanno permesso di democratizzare la comunicazione. Anche le aziende più piccole possono trarre vantaggio da questi strumenti perché in molti casi sono più flessibili ed in grado di intercettare i trend per farli propri e trasferirli più rapidamente all’interno dell’organizzazione.

Tra i contenuti, bisogna fare leva sul divulgare il senso di appartenenza dei dipendenti. Il parere dei lavoratori è molto molto efficace tra le forme di comunicazioni. Fra pari ci si intende. Come sono messe le imprese in termini di cultura della sostenibilità? Da un punto di vista culturale non è facile scardinare il tradizionale senso comune per cui l’impresa deve solo fare profitto. Questa è una condizione necessaria ma non sufficiente. Bisogna collegare la sostenibilità economica alla sostenibilità verde e sociale. Questo significa curare l’impatto dei propri prodotti e servizi tenere relazioni virtuose con il territorio e i propri collaboratori. Per adottare questi principi servono nuove capacità manageriali che le imprese non sempre hanno. Le aziende devono formarsi su questi temi. La sostenibilità oggi ha bisogno di due cose: formazione e informazione.