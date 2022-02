La sostenibilità diventa leva per attrarre i talenti . Ma le aziende non sanno come fare

«Chi non investe in sostenibilità – afferma l’esperta - lo fa soprattutto per mancanza di incentivi finanziari e per la difficoltà a misurare il ritorno sugli investimenti (25%). Ma sono tanti anche quelli che dichiarano di non sapere da dove cominciare (20%) e di non avere le competenze o l’esperienza per mettere in partica questo tipo di azioni (21%) . L’interesse per il tema però c’è: soltanto il 6% ritiene che la sostenibilità non sia importante e l’8% che ci siano difficoltà nel coinvolgimento da parte dei dipendenti».