Non tutti i talenti vanno bene: come scegliere il profilo giusto per l’impresa

Infine, ogni processo di valutazione che si rispetti parte dall’aver chiaro cosa bisogna valutare. «Un buon colloquio non va solo a testare le cosiddette hard skill – conclude Martini -, serve anche a verificare che ci sia un allineamento di cultura e valori tra il candidato e l’azienda. Il potenziale si misura in buona parte su parametri come la curiosità intellettuale, il pensiero strategico, la capacità di lavorare in team e di accettare ed esaltare l’unicità di ognuno di noi». Non si tratta di abilità di serie B, ma di elementi che permettono di fare il salto di qualità, oltre che permettere alla persona di “saper essere” e di “saper fare” in tutte le situazioni lavorative. Le cosiddette competenze trasversali (soft skills) sono quindi la nuova frontiera del capitale umano e richiedono un approfondimento maggiore da parte di chi valuta, anche mettendo direttamente alla prova il candidato sul campo. Ragion per cui negli ultimi anni stanno spopolando metodi di valutazione di gruppo, casi aziendali simulati e altre iniziative volte a vedere all’opera chi si candida per una certa posizione.

Trovare la persona giusta non è certo cosa facile, anche (e soprattutto) quando parliamo di lavoro. Fare la scelta sbagliata può costare caro, sia in termini di tempo che di costo. Per ridurre il rischio non è necessaria una rivoluzione, bastano piccoli accorgimenti che permettono all’impresa di indirizzare al meglio la propria scelta per rispondere al proprio bisogno attraverso cura, metodo e condivisione.