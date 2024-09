Gasperini: «Buona gara, ma dovevamo essere più lucidi. Tanti giocatori da inserire»

«Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto un’occasione importante con Lookman nel primo tempo. Con l’uomo in più siamo stati sfortunati, con un po’ più di lucidità avremmo potuto segnare prima». Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 contro il Bologna.

«Samardzic? È sicuramente un ragazzo positivo, che è venuto con voglia di fare, anche lui ha bisogno di maturare anche sotto l’aspetto fisico. Ha personalità e sicurezza, ma è chiaro che deve alzare i suoi ritmi. Dopo il Como ovviamente eravamo delusi dal risultato, venivamo da due belle partite con Arsenal e Fiorentina. Questa è una squadra che è cambiata moltissimo, è da rifondare un po’ tutto quanto. Averla buttata in 9 minuti ti crea delle delusioni, ma quest’anno sarà spesso così, ci sono tanti giocatori da conoscere e inserire. Questa sera ne sono entrati tanti, non è facile fare questi esperimenti a campionato iniziato, ma non sono assolutamente deluso dai ragazzi. Sarà difficile avere continuità».