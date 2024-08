Gasperini: «Buona prova, abbiamo pagato qualche errore»

«Non credo che ci siamo smarriti, abbiamo tirato tanto, abbiamo avuto occasioni nettamente superiori, poi abbiamo fatto qualche errore che abbiamo pagato. Globalmente, per le occasioni che abbiamo avuto, mi sembra veramente strano il risultato». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, dopo la sconfitta in trasferta per 2-1 contro il Torino.

«La squadra anche oggi è stata bene in campo: il risultato è stato determinato da alcuni episodi. La squadra è questa: rispetto a giugno e alla finale di Dublino ci sono 13 giocatori in meno, sono tantissimi. Nonostante questo abbiamo fatto due partite buone: dispiace per il rigore di Pasalic e per esser stati in vantaggio e aver preso gol ma la prestazione mi soddisfa», ha aggiunto Gasperini. Infine hanno chiesto al tecnico degli orobici se fosse soddisfatto del mercato. Secca la risposta di Gasperini: «Ma quando chiude? Ne riparleremo venerdì».