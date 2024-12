Auto in sosta in centro, raffica di danneggiamenti: nuovo raid in via Ghislandi

Vetri completamente in frantumi e abitacoli messi a soqquadro alla ricerca di oggetti di valore lasciati inavvertitamente incustoditi dai proprietari. A Bergamo continuano i danneggiamenti alle automobili in sosta, anche in centro. Un fenomeno che avviene spesso di notte, quando le strade sono vuote e i malintenzionati hanno maggiori margine d’azione. Tanto che l’assessore alla Sicurezza, Giacomo Angeloni, ha annunciato «la richiesta al prefetto di affrontare il tema nel prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Nel weekend sono state prese di mira e danneggiate alcune vetture parcheggiate nelle vie Paglia e Stoppani, in pieno centro città, come segnalato in un’interrogazione dal consigliere comunale di minoranza Alberto Ribolla (Lega), che ha chiesto all’amministrazione «come intenda intervenire per scongiurare queste spaccate che continuano periodicamente ad interessare le auto parcheggiate nelle principali vie del centro cittadino».

«Alcune settimane fa le segnalazioni arrivavano soprattutto dai quartieri periferici, e in particolare dai parcheggi di centri sportivi e palestre dove venivano colpite le auto in sosta. Tutte aree che stiamo attentamente monitorando. In estate invece erano stati presi di mira gli estivi. L’attenzione è massima»

Sabato è andato a segno un furto nella vicina via Finazzi, in un appartamento da cui sono stati sottratti gioielli e un rolex Nel weekend scorso finestrini rotti anche a San Tomaso, nel parcheggio parrocchiale antistante alla chiesa, dove sono stati danneggiate alcune vetture parcheggiate lì dai parrocchiani. L’area di sosta è chiusa da un cancello, ma la recinzione alta circa un metro è facilmente scavalcabile. Nel quartiere, peraltro, sabato è andato a segno un furto nella vicina via Finazzi, in un appartamento da cui sono stati sottratti gioielli e un rolex. E nella mattinata di lunedì 4 dicembre sono arrivate nuove segnalazioni da via Ghislandi con almeno 5 auto parcheggiate nella via con i finestrini rotti.

Le auto con i vetri rotti in via Ghislandi a Bergamo

«Fenomeno monitorato»