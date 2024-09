Latte materno, raccolti 350 litri all’anno. «Ma ne servirebbero di più»

Un tempo c’erano le balie e i «fratelli di latte» per aver ricevuto nutrimento dalla stessa mamma, che donava il suo latte ai bambini che ne avevano bisogno. Ora i tempi sono cambiati, ma il bisogno di latte materno per i piccoli in difficoltà non è diminuito. «Per ogni neonato il latte della propria mamma è il miglior alimento possibile», spiega la dottoressa Giovanna Mangili, direttrice del Dipartimento materno-infantile e pediatrico e della Patologia neonatale dell’Asst Papa Giovanni XXIII dove, dal 2017, è presente una Banca del Latte, registrata all’Associazione italiana Banche del latte umano donato, che conta 43 Banche del latte in Italia.

Giovanna Mangili «La peculiarità dei nutrienti rendono il latte materno un alimento unico ed inimitabile. Purtroppo, per varie cause, non è sempre disponibile per tutti i neonati ed è per questo che sono nate le Banche», fa presente Mangili. La Banca del Latte è un servizio adibito alla raccolta, selezione, trattamento, conservazione e distribuzione del latte umano offerto da donatrici volontarie, selezionate con molta cura. Il latte raccolto viene sottoposto ad analisi microbiologica, quindi pastorizzato e congelato per la conservazione a lungo termine: viene utilizzato soprattutto per l’alimentazione dei neonati prematuri ricoverati in Terapia intensiva o Patologia neonatale in caso di assenza o insufficiente produzione di latte da parte delle loro mamme. Sono 4mila all’anno i nuovi nati al Papa Giovanni. Nel 2023 sono stati ricoverati in Patologia neonatale circa 550 neonati, di cui 61 con peso molto basso alla nascita (sotto il chilo e mezzo). «Nel 2024 potremmo arrivare a circa 80 neonati gravemente prematuri – dice Elena Sala, della Patologia neonatale – . Il latte materno è molto importante per questi bambini, perché rappresenta l’alimento più adatto per il suo organismo non ancora completamente sviluppato. Inoltre è considerato come un farmaco perché permette di prevenire patologie gravi», puntualizza la direttrice del Dipartimento materno-infantile e pediatrico dell’ospedale bergamasco. La Banca del Latte del «Papa Giovanni» raccoglie circa 330–350 litri di latte materno. «Per tanti anni abbiamo lavorato per avere questa realtà di fondamentale importanza – aggiunge Sala – . Il latte materno è importantissimo anche per quei neonati con patologie congenite che richiedono un’operazione a pochi mesi di vita. Per riprendersi al meglio e avere una migliore tolleranza alimentare i migliori risultati li dà il latte materno. La nutrizione con latte materno riduce i tempi di ospedalizzazione, permette una crescita migliore con meno complicanze e più veloce».

Verso la raccolta a domicilio