Atalanta, analisi di bilancio/3 I conti nerazzurri confrontati con Juve, Milan e Roma: qui gli utili, altrove i debiti

D opo le prime due puntate dedicate al Conto Economico (Valore della Produzione pari a 188,6 milioni di euro) e allo Stato Patrimoniale (Patrimonio Netto di 77.822.911 euro), la nostra analisi del bilancio 2019 dell’Atalanta volge al termine (leggi QUI la prima puntata e QUI la seconda) presentando gli ultimi numeri sulla gestione dello scorso anno solare. Numeri che si dimostrano estremamente positivi, sia in termini assoluti per il terzo anno consecutivo e ancor di più se confrontati con quelli di altre società italiane di primo piano come Juventus, Milan e Roma. Abbiamo scelto queste tre compagini non a caso, ma perché la prima è la regina sportiva ed economica del calcio italiano dell’ultimo lustro, la seconda vanta un appeal internazionale ancora alto (7 Champions League in bacheca) e la terza in quanto rivale dell’Atalanta per il 4° posto nell’attuale campionato. Vediamo di seguito tutti i dati.