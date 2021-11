I Top 10 della Serie A-3: i dati dell’attacco. L’Atalanta svetta con Zapata, in testa in tutto (ma c’è solo lui...)

T erza e ultima puntata della nostra inchiesta sulle statistiche della Serie A, a caccia dei migliori giocatori del campionato italiano. Abbiamo analizzato le statistiche difensive (leggi QUI ), poi quelle relative alla fase d’impostazione (leggi QUI ). Ora i numeri della fase offensiva, tra assist e gol. Prima i dati relativi a passaggi chiave e cross, per capire chi eccelle nel mettere i compagni nelle condizioni di segnare. Poi tiri e gol, alla scoperta dei giocatori più decisivi. In passato siamo stati abituati a trovare tanti giocatori dell’Atalanta nelle prime posizioni relative alla fase d’attacco, anche perché la squadra di Gasperini è stata spesso la migliore per produzione offensiva. Quest’anno, dopo dodici giornate, le cose vanno diversamente, perché nelle classifiche troviamo Duvan Zapata. Ma i nerazzurri possono sorridere, perché hanno giocatori che sono tra i migliori in tutti i reparti: Palomino e Demiral in difesa, Freuler e de Roon a centrocampo e il colombiano in attacco. Ed è forse proprio questo a spiegare uno dei migliori avvii stagionali del ciclo Gasperini.