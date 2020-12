Il 2020 dell’Atalanta/4-fine. Le imprese di Champions e l’analisi dei dati su tutto l’anno: così è cambiata la squadra

Q uarta e ultima puntata del nostro maxi approfondimento sul 2020 dell’Atalanta. Nelle precedenti abbiamo rivissuto l’anno a tinte nerazzurre, dal 5-0 al Parma nei primi di gennaio fino all’inizio della nuova stagione, nel mese di settembre. Leggi QUI la prima, QUI la seconda e QUI la terza puntata. All’appello mancano gli ultimi novanta giorni, forse i più intensi: novanta giorni in cui si è giocato per davvero ogni tre giorni, fermandosi solo per le nazionali, che hanno negativamente condizionato l’andamento del campionato e - chiaramente - questo non vale solo per l’Atalanta.