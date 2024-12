Amici, Chiamamifaro non convince Britti e i Ricchi e Poveri

Un traguardo di tutto rispetto che però non ha lo sperato profumo di successo, perché il giudizio di Alex Britti e dei Ricchi e Poveri - i giudici d’eccezione di questa settimana - hanno giudicato la prova di domenica 15 dicembre di Angelica Gori come la meno efficace .

A rischio eliminazione

Tensioni nel talent

Angelica Gori non è stata però l’unica a vestire in rosso poiché, a causa di un provvedimento disciplinare voluto dalla preside della scuola di Amici Alessandra Celentano per contrastare il disordine nella casa dormitorio: molti tra cantanti e ballerini si sono trovati nella condizione di dover difendere il proprio posto all’interno del programma. Si prospetta quindi un fine 2024 intenso per Angelica Gori, che dovrà lottare per rimanere nel programma mantenendo i nervi saldi nonostante il clima generale di tensione che si è venuto a creare.