Fondi Ue per le nostre aziende: rivedi il webinar e scarica le slide

C’è grande interesse fra gli imprenditori bergamaschi verso le interessanti opportunità offerte dai fondi messi a disposizione dall’Europa per finanziare le nostre aziende, fondi che spesso sono a fondo perduto.

La conferma è arrivata dal webinar organizzato da Skille il 3 marzo, in collaborazione con gli esperti di Europartner Milano, e che potete rivedere integralmente nel video qui sotto: l’incontro ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di rappresentanti delle imprese orobiche.

Perché, anche se le esportazioni made in Bergamo negli ultimi dieci anni hanno registrato un aumento di oltre il 43%, come spiegato in questo nostro articolo , c’è ancora grande voglia e spazio per un’ulteriore crescita.