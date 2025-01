Contrasto del rischio idrogeologico, alla Bergamasca 2 milioni

Le risorse, messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica lo scorso ottobre (108,7 milioni), alle quali si somma un co - finanziamento di Regione (8,6 milioni), sono destinati a più di 20 comuni lombardi distribuiti in otto province e nello specifico serviranno a garantire, tra le altre cose, operazioni di monitoraggio e contenimento dei corsi d’acqua, contrasto al rischio di frane e messa in sicurezza dei centri abitati.

Interventi a Branzi

In particolare al territorio orobico sono stati destinati 1 milione e 850 mila euro per due interventi, entrambi del comune di Branzi: 950mila euro dei quali per le opere di mitigazione del rischio sulla conoide del torrente Pezzoldo e 900mila euro per le opere di difesa a protezione delle aree abitate in località Caprini.