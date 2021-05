Ecco i requisiti per essere startup innovative: si apre un mondo di agevolazioni

Il numero di startup è in forte crescita anche in Bergamasca, oltre che in buona parte del nostro Paese, come abbiamo raccontato in questo articolo di Skille. E questa forma di azienda, insieme alle tante agevolazioni di cui gode, sta dando impulso a imprese che hanno caratteristiche particolari, come la presenza di giovani, di donne e di cittadini stranieri.

Il report di Unioncamere, Mise e Infocamere aggiornato allo scorso 1° aprile fa notare, guardando alla composizione delle compagini sociali, che le startup innovative con una prevalenza femminile – ossia, in cui le quote di possesso e le cariche amministrative sono detenute in maggioranza da donne – sono 1.623, il 12,9% del totale (12.561 al 30 marzo 2021): incidenza nettamente inferiore rispetto al 21,2% osservato prendendo in esame l’universo delle neo-società di capitali.

Le startup innovative in cui almeno una donna è presente nella compagine sociale sono 5.350, il 42,6% del totale: una quota anch’essa inferiore, seppur in minor misura, a quella fatta registrare dalle altre nuove società di capitali (45,7%).

Le startup innovative a prevalenza giovanile (under 35) sono 2.185, il 17,4% del totale. Si tratta in questo caso di un dato di quattro punti percentuali superiore rispetto a quello riscontrato tra le nuove aziende non innovative (14,5%). Ancora maggiore è la differenza se si considerano le aziende in cui almeno un giovane è presente nella compagine sociale: queste rappresentano il 40,1% delle startup (5.035 in tutto), contro il 31,3% delle altre imprese.

Le startup innovative con una compagine sociale a prevalenza straniera sono 436, il 3,7% del totale, una quota tuttavia inferiore a quella osservata tra le altre nuove società di capitali (9,3%). Per contro, le startup innovative in cui è presente almeno un cittadino non italiano sono il 13,9% (1.657), proporzione abbastanza più simile a quella riscontrata tra le società di capitali (15,2%).