Bergamo e il fenomeno startup innovative: nel 2021 ne è nata una ogni 5 giorni

Insomma, per partire basta un’idea brillante, un piano di sviluppo, la voglia di fare e di crescere, anche perché le opportunità per raccogliere i fondi necessari sono davvero tante, dai bandi, ai finanziamenti agevolati o a fondo perduto, agli incentivi fiscali, alla possibilità di accedere a campagne mirate di crowdfunding.

«Le startup innovative sono realtà che seguono una logica di discontinuità rispetto alle realtà tradizionali. Per questo motivo all’estero e anche in Italia - spiega Carlo Allevi, fondatore e operations manager di WeAreStarting, portale di crowdfunding bergamasco - vengono studiati strumenti specifici per la crescita delle startup innovative, come appositi strumenti di finanza agevolata e incentivi fiscali (oggi fino al 50% dell’importo investito) per chi investe in queste realtà, opportunità complementari al credito bancario. Per loro natura, queste società sono associate a un elevato rischio di insuccesso, ma è altrettanto vero che tra queste si trovano certamente molte delle società che saranno protagoniste dell’economia del futuro. Come portale online, che permette di investire in startup e PMI, siamo felici di aver ospitato su WeAreStarting realtà che stanno dimostrando tassi di crescita ben al di sopra della media, in tutta Italia, ma in particolare nella Bergamasca, in grado di portare soddisfazioni ai propri investitori (grandi e piccoli). Credo che serva però uno sforzo in più per creare un contesto favorevole alla crescita delle società innovative, a partire dalle collaborazioni con imprese e gruppi consolidati (open innovation) e dalla semplificazione dal punto di vista burocratico, dal momento che queste realtà devono competere in settori estremamente dinamici».